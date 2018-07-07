Президент Хорватии прибыла в Сочи

В аэропорт Сочи прилетела президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович

Ее встретил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Мы рады приветствовать вас на кубанской земле. Впереди ответственный матч, уверен обе сборные достойно выступят и покажут красивую игру. Надеюсь, вы сможете не только посетить матч, но и оценить по достоинству комфорт и инфраструктуру нашего курорта», — цитирует губернатора пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как сообщали Юга.ру, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам, что Владимир Путин не приедет в Сочи на матч Россия — Хорватия. Однако игру посетит премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

По данным вице-губернатора Краснодарского края Николая Долуды, на игру продали все билеты.