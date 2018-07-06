В Сочи появилась «Гора Легенд»

В Сочи 6 июля на курорте «Горки Город» открыли первую и единственную внедорожную трассу Mercedes-Benz в России

Она была построена по образцу специальной тестовой трассы на горе Шёкль, которая находится недалеко от завода по производству автомобилей G-Класса в австрийском городе Грац. Трасса «Гора Легенд» расположена на отметке 960 метров над уровнем моря всесезонного и горного курорта. Первыми эксклюзивную внедорожную трассу испытали журналисты. 4 июля представители Mercedes-Benz пригласили профильную прессу на специальный тест-драйв, который начался в аэропорту Сочи, а закончился на водопаде Поликаря.

«Новая трасса "Гора Легенд" — идеальное место, где каждый сможет испытать возможности G-Класса. Эта уникальная трасса была построена специально для единственного в своем роде автомобиля, который приобрел в России статус легендарного внедорожника. Мы с нетерпением ждем встречи с поклонниками Mercedes-Benz на нашей трассе "Гора Легенд" для получения незабываемых впечатлений от вождения на бездорожье», — рассказал генеральный директор и президент АО «Мерседес-Бенц РУС» Ян К. Мадея.

С 6 июля трасса функционирует на постоянной основе — для всех желающих провести тест-драйв автомобилей G-Класса, пока не выпадет первый снег. Записаться на тест-драйв можно на сайте курорта «Горки Город».

Клиентам Mercedes-Benz при предъявлении ключаот автомобиля будет предоставлена специальная скидка 20%. Во время тест-драйва каждого участника будет сопровождать профессиональный инструктор, который будет оказывать поддержку при осуществлении различных эффектных, но безопасных маневров.

Внедорожный маршрут включает как легкие, так и экстремальные участки на высоте до 1370 метров. Инструкторы продемонстрируют такие внедорожные качества G-Класса, как движение в гору (уклон до 80% на подъеме и до 80% на спуске), при этом угол съезда составляет 30°, угол въезда — 31°, а угол поперечного опрокидывания — до 35°. Все это и многое другое посетители тестовой трассы смогут опробовать в активных зонах, специально построенных с целью показать впечатляющие возможности G-Класса. Гости смогут не только узнать, на что способен новый G-Класс, но и полюбоваться на горные пейзажи и водопады Сочи.