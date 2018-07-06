Скончалась первая народная артистка Кубани Евгения Белоусова

На 94-м году жизни умерла народная артистка Кубани Евгения Белоусова

Евгения Белоусова родилась в 1925 году в Ленинграде. Она начала заниматься пением в хоре под руководством Исаака Дунаевского в Ленинградском дворце пионеров на Фонтанке. В первые дни войны Белоусова оказалась в оккупации. Она вступила в партизанское движение на северо-западном фронте. В 1944 году стала узницей ГУЛАГа. Там Белоусова работала в Воркутинском лагерном театре.

В 1954 году артистку освободили из лагеря. Однако ей было запрещено работать в столице и крупных городах. Белоусову взяли работать в Краснодарский театр музыкальной комедии. В Краснодаре она дебютировала в роли Стеллы в оперетте «Вольный ветер» Дунаевского. Всего актриса исполнила около 90 ролей на сцене краснодарского театра.

Евгения Белоусова стала первой, получившей звание «Народная артистка Кубани», сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

Белоусову изображали на этикетках вина «Улыбка», которое начали выпускать в 60-е годы.