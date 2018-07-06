В Мостовском районе СК проверит обстоятельства смерти девочки

В Мостовском районе Следственный комитет начал проверку после смерти ребенка

Об этом Юга.ру сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Девочку обнаружила мать. Она увидела, что ребенок в полусидячем положении находится головой в ящике шкафа. Девочка могла застрять, но пока неизвестно, что стало причиной смерти.