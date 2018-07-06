В Дагестане во время схода селя на трассе погибла семья из трех человек

В Гунибском районе Дагестана во время селевого потока смыло машину, в которой ехали три человека

Сообщение о происшествии поступило в 22:50. Спасателям рассказали, что селевым потоком смыло автомобиль ВАЗ-21099. В нем находилась семья из трех человек: 55-летняя женщина, 18-летний парень и 2-летний мальчик. Все они погибли. Их тела уже обнаружили.

Всего в поисках были задействованы 512 человек и три машины, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Дагестан.