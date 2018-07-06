Мэр Краснодара проинспектировал ремонт магистрального коллектора в центре города

Мэр Краснодара Евгений Первышов проверил, как идет реконструкция колодцев и очистка магистрального коллектора в центре города

«Центр города, где инженерные сети строились десятилетия назад и по старым технологиям, требует постоянного внимания. Канализация по улице Октябрьской — один из проблемных участков. Такие профилактические работы здесь крайне необходимы. Важно, что их сейчас проводят не точечно — а в комплексе, чтобы максимально восстановить работоспособность коллектора. Очистить его, при необходимости отремонтировать — и в целом улучшить ситуацию с канализацией в этой части города», — сказал мэр.

Ремонт проводит ООО «Краснодар Водоканал». На улице Октябрьской реконструируют или меняют колодцы на участке в 800 метров. Всего там реконструируют 27 колодцев — их расширят для удобства обслуживания, поменяют основание и наружную часть, заново бетонируют. Работы на 24 колодцах уже выполнены, три из них заменили полностью.

По словам гендиректора «Краснодар Водоканала» Дмитрия Павлюченко, ремонт завершат в течение двух недель. Параллельно специалисты приступят к промывке коллектора на улице Октябрьской, чтобы удалить все загрязнения.

«Это позволит устранить регулярно возникающие здесь подпоры в канализационных колодцах, которые образуются из-за засоров на отдельных участках коллектора. Кроме того, после промывки будет понятно состояние всех участков коллектора по ул. Октябрьской и там, где он пришел в негодность, проведем замен», — рассказал Павлюченко.

Полностью очистку коллектора на Октябрьской планируют завершить к концу июля, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.