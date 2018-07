Родители учеников краснодарской школы пожаловались, что их детей не переводят в 10-й класс: не хватает мест

Скандал в 78-й школе. Родители будущих 10-классников пришли вопрошать. Им отказывают в приёме детей на обучение. Со слов родителей, им сообщили, что в школе нет мест, поэтому зачисление затруднено. В 9-том классе места были, а теперь кончились. #ШколыКраснодара #Шк #Краснодар #typodar

