Родители учеников краснодарской школы пожаловались, что их детей не переводят в 10-й класс: не хватает мест

Родители учеников школы №78 в Краснодаре пожаловались, что их детей отказываются переводить в 10-й класс. Администрация города объясняет, что происходит

Юга.ру связались с заместителем директора департамента образования администрации Краснодара Натальей Поляковой для получения комментария. По ее словам, всем ученикам, чьи родители в установленном порядке обратились с просьбой о переводе в 10-й класс, будет предоставлена эта возможность, однако мощностей школы действительно не хватает на то, чтобы все из них продолжили получать знания именно в этом учебном заведении.

В четверг, 5 июля в краснодарской школе №78 произошел скандал. Как сообщалось в инстаграме «Туподар™ — Краснодар», возмущенные родители будущих 10-классников пришли в учебное заведение с вопросами. По их словам, в школе им заявили, что мест для обучения нет, поэтому зачисление в 10-й класс затруднено. «В 9-м классе места были, а теперь кончились», — утверждал автор записи .

«После вручения аттестатов нашим девятиклассникам началась приемная кампания в 10-е классы. На самом деле родители до приема в 10-й класс с условиями приема ознакомлены. Конечно, в каждой школе есть положение о приеме в 10-й класс, оно разработано, вывешено в публичном доступе на сайте и, соответственно, родители представляют, какие результаты необходимы детям, чтобы поступить в 10-й класс.

В связи с тем, что сейчас многие школы, в том числе 78-я, переходят на ввод среднего общего образования, то они [обучающиеся] на 3-й ступени обучения выбирают профильные классы. Согласно мощностям школы и тем классам, которые уже обучаются, в школе открыты профильные классы и универсальный класс. Родители, которые на сегодняшний момент в школу обратились — они все будут абсолютно переведены в школу. Не будет такой ситуации, чтобы дети не обучались, если они не идут в учреждения профессиональной направленности. Телефоны всех родителей, которые обращались, у нас есть, и мы всех их детей определим в школу. Если родители все-таки выберут 10-й класс обучаться, возможно, это будет не 78-я школа, но в любом случае дети будут обучаться, если они отдадут предпочтение школе. Сейчас мощности школы таковы, что большее количество детей вместить не имеем возможности. Выстраивается рейтинг детей, нарушений порядка не выявлено», — рассказала Полякова.

По словам Поляковой, статистика от года к году меняется, однако порядка 60-70% выпускников 9-х классов предпочитают выбирать дальнейшее обучение в 10-м и 11-м классах. В целом, говорит чиновник, тенденция такова, что увеличивается число учеников, обучающихся в 9-м классе, и каждый год детей, которые хотят поступить в 10-й класс, все больше.

Статья 67 федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» устанавливает, что в приеме в государственную или муниципальную образовательную организацию может быть отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест. В этом случае родители должны обращаться непосредственно в орган управления образованием, чтобы им предоставили место в другой школе.