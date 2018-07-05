В Краснодаре священнослужитель отговорил мужчину от самоубийства

В Краснодаре на улице Березанской мужчину отговорили от совершения суицида

По данным портала «Новая Кубань», 40-летний мужчина по имени Игорь залез на пожарную лестницу многоэтажного дома и молча сидел на высоте седьмого этажа. Он не высказывал требований и не привлекал внимание прохожих. Рядом с домом был храм Архистратига Михаила , у ворот которого прохожий заметил большую спортивную сумку. Он стал искать хозяина и заметил мужчину

Прохожий позвонил в полицию, сотрудники МВД приехали и стали говорить с Игорем. Он сказал, что устал от жизни и не знает, что делать дальше. Он приехал в Краснодар из другого региона, у него не получилось устроиться на работу. От финансовой помощи он отказался и заявил, что не хочет возвращаться домой. Игорь не захотел спускаться и эвакуировать его не получилось. Мужчина заявил, что хочет пообщаться со священнослужителем.

Работники храма Архистратига Михаила рассказали, что Игорь обращался к ним за помощью. Он пришел в храм со спортивной сумкой, его накормили и мужчина потерял сознание. Очнувшись, Игорь ушел.

К лестнице подошел священнослужитель и уговорил Игоря спуститься. В пресс-службе Екатеринодарской епархии Юга.ру рассказали, что этим священнослужителем был настоятель храма протоиерей Николай Щербаков.

«Людей в отчаянии могут посещать мысли о самоубийстве. Как правило, в нерелигизном обществе таких значительно больше. Какие-либо переговоры или общение с психологом зачастую не приводят к результату. С точки зрения православного вероучения самоубийство — это смертный грех. Самоубийц даже не отпевают в отличие от других грешников. Поэтому для любого священнослужителя спасти душу человека в прямом смысле этого слова — высшее проявление долга. Для того, чтобы сократить количество самоубийств, необходимы совместные усилия государства и Церкви. Например, совместная деятельность священников и психологов в школах и вузах», — прокомментировали событие в пресс-службе Екатеринодарской епархии.