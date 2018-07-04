В Усть-Лабинском районе потушили горящее поле
Краснодарский край Маша Волобуева
В Усть-Лабинском районе 4 июля потушили горящее поле
По данным очевидцев, пожар произошел между Усть-Лабинском и рекой Кирпили.
В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю рассказали, что сообщение о пожаре поступило в 14:45. Огонь локализовали в 15:00, а потушили в 15:29. В тушении пожара принимали участие 15 человек.
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