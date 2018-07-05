На Дону бывших участковых приговорили к трем годам тюрьмы за пытки электрошоком

В Чертковском районе Ростовской области двух бывших участковых приговорили к трем годам тюрьмы за пытки задержанного электрошоком

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, судом установлено, что в 2015 году участковые проводили проверку по факту кражи имущества в Чертковском районе Ростовской области. Они стали требовать от местного жителя сознаться в краже овец.

После того, как молодой человек отказался, сотрудники полиции стали его избивать, а также использовали электрошокер.

Подсудимые вину отрицали, считая дело сфабрикованным.

Чертковский районный суд признал экс-полицейских виновными п.п. «а», «б» ч.3 ст.286 УК РФ (превышении должностных полномочий) и приговорил их к 3 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, запретив занимать должности на государственной службе 2 года.

Виновные взяты под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил.

Как писали Юга.ру, в Сальске Ростовской области в отношении двух полицейских возбуждено уголовное дело, они подозреваются в пытках подростка.