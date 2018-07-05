Поселение Брюховецкого района победило на региональном этапе конкурса «Лучшая муниципальная практика»

В Краснодаре подвели итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Среди них оказалось Новоджерелиевское сельское поселение

Новоджерелиевское сельское поселение представило проект в номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства».

Отбор успешно прошли 18 муниципалитета края. Всего на участие в региональном этапе подали 56 заявок. Победителей направят участвовать во всероссийском этапе конкурса, сообщает пресс-служба администрации Брюховецкого района.

В апреле Новоджерелиевское и Свободненское сельские поселения получили 2,3 млн рублей субсидий за победу в смотре-конкурсе на звание лучшего муниципалитета.

С 2009 года поселение участвует в федеральных и краевых программах. Это позволяет улучшать систему электро-, газо-, водо- и теплоснабжения населения. В 2011 году построили 10 км водопроводных сетей. В 2016 году их заменили на новые. В поселении почти 43 км асфальтового покрытия, выполненного в рамках краевой целевой программы. В 2017 году выделили деньги на материально-техническое обеспечение дома культуры в станице Новоджерелиевской.