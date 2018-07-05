В Крыму на горной дороге столкнулись две иномарки. Пострадали пятеро детей и шестеро взрослых

В Крыму на трассе Судак — Алушта 4 июля произошла авария с участием двух легковых автомобилей

Авария случилась недалеко от села Приветное. На трассе столкнулись автомобили Mitsubishi Pajero и Toyota Сorolla.

В результате ДТП травмы получили 11 человек. Все они являются жителями Астраханской и Кировской областей. Пятеро пострадавших — дети. Их госпитализировали в больницы Судака и Алушты, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Республике Крым.