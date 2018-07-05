Курорт «Роза Хутор» открыл продажи ски-пассов и отелей на сезон-2018/19

Курорт «Роза Хутор» запустил продажи отелей и ски-пассов на зимний сезон-2018/19

Ски-пассы можно купить в онлайн-магазине курорта на любую дату следующего сезона. До 30 сентября действует акция «Раннее бронирование». Желающие могут приобрести однодневные и многодневные ски-пассы со скидкой 15%. Она автоматически появится на последнем этапе оформления заказа в интернет-магазине «Роза Хутор». На сезонные и годовые ски-пассы до 30 сентября действует скидка в 30%, сообщили в пресс-службе курорта.

Взрослый сезонный ски-пасс по акции обойдется в 31,5 тыс. рублей вместо 45 тыс. рублей. Цена однодневного ски-пасса в пиковые даты (c 29 декабря по 7 января) составит в 2 тыс. 933 рубля. Отмечается, что это дешевле прошлогоднего тарифа.

Стоимость ски-пассов на «Роза Хутор» в следующем зимнем сезоне будет варьироваться в зависимости от дат катания. Тариф «Высокий» будет действовать с момента открытия горнолыжного сезона до 28 декабря, а также с 8 января до 7 апреля. Стоимость однодневного взрослого ски-пасса в этот период составит 2 тыс. 950 рублей.

Сезон «Пик» продлится с 28 декабря до 7 января. Цена взрослого однодневного ски-пасса в эти даты — 3 тыс. 450 рублей. С 8 апреля на курорте будет действовать тариф «Весенний снег», который сохранится до завершения зимнего сезона, стоимость дневного ски-пасса в этот период — 1 тыс. 750 рублей.

Также сохранят тарифы на несколько дней катания. Они позволят гостям сэкономить до 15% от стоимости ски-пасса.

Курорт «Роза Хутор» открыл бронирование 14 гостиниц, комплекса апартаментов Valset и премиального отеля «Роза Шале» на зимний сезон.

Открытие горнолыжного сезона-2018/19 запланировано на «Роза Хутор» 14 декабря. Зона горнолыжного катания включает в себя 102 км трасс. На курорте установлены 28 подъемников и работают более 300 инструкторов.