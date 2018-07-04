На въезде в Анапу установили новую стелу с подсветкой

Краснодарский край

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В Анапе на въезде в город со стороны Крымского района установили новую стелу

Конструкция сделана из прочных композитных материалов. Высота стелы 6 метров, ширина — более 8 метров. На ней установлена подсветка с 1,5 тыс. светодиодов. Сейчас специалисты проверяют конструкцию в тестовом режиме. Ввести ее в эксплуатацию планируют в ближайшее время.

На месте установки стелы побывал мэр курорта Юрий Поляков. Он поручил убрать мусор и благоустроить прилегающую территорию. Также он заявил, что необходимо обеспечить работу подсветки на постоянной основе.

Еще одну стелу с подсветкой установят на пересечении улиц Крымской и Крестьянской. Она появится на месте конструкции, пострадавшей во время ДТП. Мэр заявил, что с виновника ДТП нужно взыскать компенсацию. Работы по установке собираются завершить к середине июля, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

Анапа Благоустройство
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