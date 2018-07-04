В Краснодаре в районе Вишняковского рынка из-за аварии не ходят трамваи

В Краснодаре 4 июля на пересечении улиц Ставропольской и Вишняковой произошел обрыв контактной сети электротранспорта

Авария случилась около 14:43. В пресс-службе КТТУ Юга.ру сообщили, что там произошел обрыв контактной сети и сломался пантограф (токоприемник). Ремонт продолжается, его планируют закончить в ближайшее время.

Перекресток улиц Вишняковой и Ставропольской — один из самых оживленных в Краснодаре. На этом участке проходит семь трамвайных маршрутов.