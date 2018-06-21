В Сочи на матче ЧМ медики оказали помощь служебной собаке, которая прищемила хвост

Краснодарский край

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На сочинском стадионе «Фишт» служебный лабрадор получил травму на матче чемпионата мира по футболу

Инцидент произошел 15 июня во время поединка между сборным Испании и Португалии.

«Собака кинологической службы полиции прищемила дверью хвост. Животному была оказана медицинская помощь», — рассказали порталу Юга.ру в управлении здравоохранения администрации Сочи.

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Начальник управления здравоохранения Марина Вартазарян отметила на своей странице в фейсбуке, что «пес во время оказания помощи вел себя мужественно, от госпитализации отказался».

По информации пресс-службы управления здравоохранения Краснодарского края, в Сочи в дни матча на дежурство заступают 20 мобильных бригад. В их составе: врачи-анестезиологи-реаниматологи, врачи и фельдшеры скорой медицинской помощи и другие. В периметре стадиона на автомобилях работают еще 11 бригад скорой помощи. За периметром арены, на так называемой последней миле, работает еще 11 бригад скорой помощи.

Как сообщали Юга.ру, мундиаль будет проходить до 15 июля в 11 городах России, в том числе на арене сочинского «Фишта».

Животные Здравоохранение Медицина Сочи ЧМ-2018

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