На Кубани в конкурсе самодеятельности СК примут участие следователь-эксцентрик и следователь-петиметр

В Следственном комитете объявили конкурс художественной самодеятельности. В Тимашевском районе нашли кандидатов на участие

В telegram-канале «Агент» опубликовали письмо руководителю организационного-контрольного отдела СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Гавриленко от главы Тимашевского следственного отдела Романа Копача. В документе предложены кандидатуры талантливых, по его мнению, следователей, которые могут принять участие в конкурсе.

«Во исполнение задания по выявлению талантливых сотрудников и членов их семей для проведения конкурса художественной самодеятельности в системе Следственного комитета РФ предлагаю кандидатуры следователей Тимашевского межрайонного следственного отдела И. Капранова и М. Саврасенко для принятия участия в конкурсе. Одновременно сообщаю, что во время работы у следователя Капранова обнаружен талан актерского мастерства в сценическом амплуа "эксцентрик", у Саврасенко — Petit maitre ("петиметр")», — говорится в письме.

Ранее издание «Провэд» сообщало, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил 27 июня подчиненным для повышения патриотического, морально-нравственного и культурного воспитания провести конкурс самодеятельности. В нем примут участие сотрудники комитета и члены их семей. Бастрыкин планирует прочесть на конкурсе свои стихи и сатирические произведения.