Краснодарские врачи сделали женщине новую челюсть из малоберцовой кости

Врачи Краевой клинической больницы № 1 создали для жительницы Краснодара новый фрагмент челюсти

В больницу госпитализировали 64-летнюю женщину с хроническим остеомелитом. В ее нижней челюсти начался гнойно-некротический процесс, женщине было тяжело жевать и глотать пищу, иногда у нее поднималась температура, был озноб и упадок сил. Чтобы остановить болезнь, нужно было удалить больше половины челюсти. Врачи предложили с помощью 3D-моделирования создать новую челюсть из малоберцовой кости.

Операция длилась 10 часов, работали две медицинские бригады. У женщины взяли фрагмент малоберцовый кости — его отсутствие не влияет на походку и стабильность суставов. По шаблону врачи придали кости форму челюсти, зафиксировали и реваскуляризировали ее — соединили сосуды трансплантата с сосудами шеи.

Женщина готовится к выписке. Для реабилитации ей нужна дентальная имплантация и восстановление зубного ряда, сообщает пресс-служба минздрава Краснодарского края.