Из-за жары половина населения дагестанского Буйнакска осталась без воды

В Буйнакске третий день наблюдаются перебои с водоснабжением

Пресс-секретарь администрации города Гаджи Нурутдинов рассказал, что проблема с подачей воды связана с аномальной жарой. Из-за нее снизился уровень в источниках водоснабжения города.

По состоянию на 3 июля около 12 тыс. кубометров воды город уже получает из Чиркейского водохранилища. Воду дают по часам примерно половине жителей 60-тысячного города. По словам представителя мэрии, проблема водоснабжения в Буйнакске существует более 20 лет.

«Общая потребность города в воде составляет более 30 тыс. кубометров в сутки. Все это время по разным причинам ни местные, ни республиканские власти, таким объемом воды город обеспечить пока не могут», — сказал Нурутдинов.

В начале июля из-за аварии на водопроводе без воды остался другой дагестанский город — Избербаш. Порыв устранили 2 июля и вода постепенно стала поступать в город, пишет «Это Кавказ».