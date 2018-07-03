В Сочи португальская болельщица вытащила из моря пьяного колумбийца

Краснодарский край

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Футбольная болельщица из Португалии спасла фаната из Колумбии на одном из пляжей Сочи

По словам очевидцев, нетрезвый колумбиец пошел купаться в непогоду, когда море начинало штормить. Работники пляжа увидели, что мужчина начал тонуть, и бросились на помощь, однако их опередила женщина. Она быстро подплыла к мужчине и затащила его на камень. Оттуда их забрала спасательная лодка.

Женщиной оказалась португальская болельщица Элизабет Барбоза, которая отдыхала на пляже с мужем.

«Я много лет проработала на спасательной станции около Лиссабона. Поэтому у меня сработал инстинкт: увидела критическую ситуацию и начала ее решать», — рассказала Барбоза газете Metro.

По словам женщины, героическим свой поступок она не считает.

«Все люди должны помогать друг другу. Ну и сейчас большой праздник — футбол, чемпионат мира. Очень не хочется, чтобы во время него кто-то умирал», — добавила Барбоза.

Сотрудники горздрава Сочи, мэрии и спасатели оказались не в курсе этого инцидента. За медпомощью колумбиец не обращался.

Сочи ЧМ-2018

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