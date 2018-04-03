Бывший мэр Нальчика Алакаев стал и. о. министра образования Кабардино-Балкарии

Кабардино-Балкария

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Глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков назначил исполняющим обязанности министра образования, науки и по делам молодежи Арсена Алакаева

Глава республики подписал соответствующий указ. Алакаев ранее занимал должность мэра Нальчика, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства Кабардино-Балкарии.

Уточняется, что прежний глава министерства образования Нина Емузова была переведена в администрацию главы республики.

Исполняющим обязанности главы Нальчика стал Таймураз Ахохов. Такое решение приняли на сессии совета местного самоуправления. Ранее Ахохов занимал должность первого заместителя председателя правительства КБР, сообщает пресс-служба администрации Нальчика.

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