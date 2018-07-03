В «Немецкой деревне» Краснодара ввели в эксплуатацию четыре долгостроя

В «Немецкой деревне» Краснодара завершили четыре трехэтажных дома-долгостроя

Такое решение приняли на заседании городского градостроительного совета. Будут сданы четыре трехэтажных литера. Всего введут в строй 114 квартир. Квартиры в этих домах ждали более 100 дольщиков. Сейчас рядом с одним из достроенных домов устанавливают детский игровой городок с горками и качелями.

Мэр Краснодара Евгений Первышов оценил готовность зданий. Он обсудил с президентом строительного холдинга ГК «Европея» Ризваном Исаевым планы по дальнейшему развитию территории.

«Для нас важно, что компания пошагово продолжает реализацию проекта согласно заявленной концепции. Для Краснодара это уникальный проект. Он отражает более качественный подход к формированию городской среды. Проект включает в себя малоэтажную застройку, озеленение, продуманную планировку территории, ландшафтный дизайн, социальные объекты, детские площадки, парковочные места», — сказал глава города.

Президент холдинга рассказал, что практически закончено создание района «Немецкая деревня», в завершающей стадии — район «Германия». По его словам, несмотря на то, что по некоторым домам нарушили первоначальные сроки ввода в эксплуатацию, сейчас наращивают темпы работ.

Еще по ряду объектов в «Европее» продлили разрешение на строительство. Работы на этих домах ведут, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.