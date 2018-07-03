«Сочи Парк» примет всероссийский фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества

Со 2 по 8 июля в «Сочи Парке» пройдет фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Звездный старт»

Более 300 детей примут участие в прослушивании и конкурсных просмотрах. 6 июля в 20:15 состоится Гала-концерт и церемония торжественного награждения лауреатов и участников фестиваля.

«В фестивале примут участие детские и юношеские коллективы и исполнители из России и других стран. Местом проведения станет "Сочи Парк Арена"», — рассказали в пресс-службе первого тематического парка страны.

Свое творчество юные артисты представят в номинациях: «Хореография» (современная, эстрадная, народная, народно-стилизованная, бальная), «Вокал» (эстрадный, народный, академический), «Инструментальное исполнительство» (фортепиано, скрипка, домра, аккордеон, гитара), «Театральное искусство», «Театры моды (костюма)». В составе жюри фестиваля — хореографы, вокалисты, режиссеры, артисты, педагоги престижных учебных заведений России в сфере культуры и искусства, заслуженные артисты, заслуженные работники культуры.

Фестиваль-конкурс является частью масштабного творческого проекта поощрения юных талантов, реализованного в рамках государственных целевых проектов и благотворительных инициатив фондов поддержки юных дарований. Многие конкурсанты, принимающие участие в нем, — лауреаты престижных конкурсов, участники отечественных творческих программ и международных проектов.

В рамках фестиваля-конкурса проводятся творческие встречи, круглые столы с членами жюри, экскурсионные и познавательные программы для детей и молодежи. Гости «Сочи Парка» могут свободно посещать все мероприятия «Звездного старта».