В горах Сочи откроется выставка «Мастера России: сделано по-немецки»

На курорте «Горки Город» 10 июля состоится торжественное открытие выставки «Мастера России: сделано по-немецки»

Проект включает в себя фотовыставку об истории немецких компаний — от концернов с мировым именем до стартапов, онлайн-платформу и подарочную книгу-фотоальбом с предисловием российского посла в Германии и немецкого посла в России.

Российско-Германская внешнеторговая палата (ВТП), которая объединяет более 800 компаний, является крупнейшей иностранной бизнес-ассоциацией на территории РФ.

Недавний опрос внешнеторговой палаты и восточного комитета немецкой экономики по деловому климату в России показал, что почти треть немецких компаний намерены и дальше инвестировать в нашу страну. При этом запланированный объем инвестиций в размере 473 млн евро значительно превышает прошлогодний показатель.

«Чтобы показать вовлеченность немецкого бизнеса в экономическую жизнь России, внешнеторговая палата в преддверии ЧМ-2018 по футболу запустила проект "Мастера России: сделано по-немецки"», — сообщили в пресс-службе курорта «Горки Город».

Выставка стартовала в Москве. С 22 мая по 18 июня фотографии можно было увидеть на центральных улицах столицы — Старом Арбате и Чистопрудном бульваре. С 25 июня экспозиция работает в Сочи.