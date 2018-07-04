На Кубани 12-летнему мальчику собирают деньги на новый слуховой аппарат

Благотворительный фонд «Центр гуманитарных программ» при помощи программы МТС «Подари добро!» собирает деньги, чтобы заменить слуховой аппарат 12-летнему Михаилу Филимонову из Краснодарского края

Ребенку ранее собрали деньги на слуховой аппарат, однако сейчас его необходимо заменить. Мать мальчика рассказала, что в 2009 году ее сыну провели имплантацию аппарата костного звукопроведения. После этого мальчик стал понимать речь и разговаривать.

«С тех пор со слуховым аппаратом мы не расстаемся ни на минуту. Наша жизнь полностью зависит от этого маленького прибора. Но, к сожалению, слуховой аппарат, которым пользуется сын, пришел в плачевное состояние. Необходима замена. Мы обращались в государственные органы, но нам отказали», — сказала женщина.

Абоненты МТС могут помочь мальчику, набрав на телефоне *700# и клавишу посыла вызова, а также выбрав «Центр гуманитарных программ». Затем надо следовать подсказкам интерактивного меню, указать при подтверждении запроса имя ребенка. Суммы пожертвований списывают единовременно и полностью с лицевого счета абонента, сообщили в пресс-службе МТС на Юге России.