В Краснодаре мужчина изнасиловал 18-летнюю девушку

В Краснодаре возбудили уголовное дело в отношении 33-летнего местного жителя, который изнасиловал девушку

Вечером 29 июня мужчина находился в районе металлических гаражей на улице Коммунаров. Он был в состоянии алкогольного опьянения. Местный житель встретил ранее незнакомую 18-летнюю девушку. Он ударил ее кулаком в затылок, а затем изнасиловал. После этого злоумышленник скрылся. Его задержали через три дня, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Сейчас устанавливают все обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.

Также следователи устанавливают лиц, которые могли пострадать от действий подозреваемого. Всех, кто стал жертвой или свидетелем преступления, просят обратиться по телефонам: 8 (861) 267-52-25 или 8 (918) 111-19-58.