В ФК «Урожай» перешли Власов и Габулов — «Матч»

Краснодарский край

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Стало известно, какие спортсмены вошли в состав краснодарского футбольного клуба «Урожай»

По данным телеканала «Матч ТВ», за клуб будут играть младший брат Владимира Габулова полузащитник Георгий Габулов, а также защитники Альберт Цховребов и Тарас Царикаев. Команду пополнит серебряный призер чемпионата России в составе «Зенита» Олег Власов.

В состав команды вошли бывшие игроки «Кубани» — Сергей Бендзя, Владимир Лобкарев.

Как сообщали Юга.ру, футбольный клуб «Урожай» уже планируют переименовать в «Юг».

ФК «Урожай» Футбол
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