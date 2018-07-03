В ФК «Урожай» перешли Власов и Габулов — «Матч»

Стало известно, какие спортсмены вошли в состав краснодарского футбольного клуба «Урожай»

По данным телеканала «Матч ТВ», за клуб будут играть младший брат Владимира Габулова полузащитник Георгий Габулов, а также защитники Альберт Цховребов и Тарас Царикаев. Команду пополнит серебряный призер чемпионата России в составе «Зенита» Олег Власов.

В состав команды вошли бывшие игроки «Кубани» — Сергей Бендзя, Владимир Лобкарев.