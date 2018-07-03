В Крыму при столкновении грузовика и легковушки погибли три человека

В Крыму на трассе Симферополь — Николаевка ночью 3 июля произошло ДТП

По предварительным данным, водитель автомобиля КамАЗ выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем ВАЗ-21099. Отмечается, что легковушка наполовину залетела под грузовик.

В результате ДТП, водитель и два пассажира легковушки скончались на месте. Еще четыре пассажира получили травмы. Их госпитализировали.

На место вызывали спасателей. Они деблокировали пострадавших из автомобиля с помощью специального инструмента. Всего в ликвидации последствий ДТП принимали участие 20 человек и семь машин, пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу МВД по Республике Крым.