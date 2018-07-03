В России вступил в силу закон об идентификации пьяных водителей

С 3 июля в России вступил в силу закон об административной ответственности водителей за пьяное вождение при обнаружении более 0,3 грамма спирта на литр крови

Закон был подписал 3 апреля президентом РФ Владимиром Путиным. По новым поправкам, степень опьянения водителя можно определять не только с помощью дыхательного теста, но и анализа крови.

Координатор общества «Синие ведерки» Петр Шкуматов заявил, что закон приняли для того, чтобы водителей, оказавшихся без сознания после ДТП, могли привлечь к ответственности за пьяное вождение, если у них в крови найдут более 0,3 грамма алкоголя, сообщает RT.