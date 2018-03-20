В Ростове в 2018 году будут благоустроены два парка и сквер

В Ростове огласили результаты голосования за благоустройство территорий, большего всего голосов горожане отдали за парк Собино, сквер «Северный» и парк «Осенний»

Голосование состоялось 18 марта.

«Всего к нам поступило 72 тысячи предложений по территориям, которые нужно благоустроить. Из них мы отобрали те, которые были вынесены на голосование. Оно проходило в 20 городах Ростовской области. В каких-то городах был выбор из 3 территорий, в Ростове — из 11. В голосовании по области приняло участие более 718 тыс. человек. Голосовать могли все, кому исполнилось 14 лет», — рассказала советник губернатора Ростовской области Светлана Мананкина.

В Ростове больше всего голосов было отдано за парк Собино, сквер «Северный» и парк «Осенний». В Азове — за бульвар Петровский. Самый дорогой проект из всех — Приморский парк в Таганроге. В Ростове большего всего денег понадобится на благоустройство парка Собино — около 122 млн рублей.

По словам Мананкиной, благоустройство начнется уже в этом году.