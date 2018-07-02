В Ставропольском крае на базе отдыха в озере утонула женщина

Ставропольский край

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В Шпаковском районе начали проверку по факту гибели 38-летней местной жительницы на озере

Это произошло вечером 30 июня в селе Пелагиада. Женщина находилась на одной из баз отдыха. По предварительным данным, она купалась в озере и утонула. Через некоторое время тело нашли ее знакомые и вытащили его из водоема.

Сейчас устанавливают обстоятельства случившегося. После проверки примут процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Следственный комитет Ставрополь
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