В Ставропольском крае на базе отдыха в озере утонула женщина

В Шпаковском районе начали проверку по факту гибели 38-летней местной жительницы на озере

Это произошло вечером 30 июня в селе Пелагиада. Женщина находилась на одной из баз отдыха. По предварительным данным, она купалась в озере и утонула. Через некоторое время тело нашли ее знакомые и вытащили его из водоема.

Сейчас устанавливают обстоятельства случившегося. После проверки примут процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.