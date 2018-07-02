В Адыгее из-за жары ввели временные ограничения движения большегрузов

Адыгея

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В Адыгее с 5 июля по 31 августа введут ограничения на движение большегрузов в дневное время

Запрет на перевозку тяжелых грузов действует с 10:00 до 22:00 при повышении температуры воздуха более 32 °С.

В МВД по республике сообщили, что ограничения будут действовать на участках федеральных трасс А160 Майкоп — Усть‑Лабинск — Кореновск, М4 «Дон», Р217 «Кавказ», на дороге Краснодар — Верхнебаканский и подъезде к Кавказскому государственному биосферному заповеднику.

В полиции уточнили, что временное ограничение движения не распространяется на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные, на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных ЧС, а также на транспортировку дорожно-строительной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных работ.

Дороги Транспорт
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