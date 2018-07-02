На ростовчанина завели уголовное дело за прогулки на воздушном шаре

В Ростове завели уголовное дело в отношении мужчины, который незаконно катал туристов на воздушном шаре

Как сообщает пресс-служба Южного управления на транспорте СКР, по версии следствия, в июле 2017 года мужчина организовывал прогулочные полеты на воздушном шаре над территориями Веселовского и Зерноградского районов. Он поднялся с двумя пассажирами на высоту 2800 метров. На это у подозреваемого не было разрешения диспетчера и сертификата на выполнение коммерческих воздушных перевозок.

За оказанную услугу мужчина получил 20 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителя).