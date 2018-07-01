В Анапе во время пожара в гостинице эвакуировали около 100 человек

Краснодарский край

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В Анапе на Пионерском проспекте 1 июля произошел пожар в гостевом доме

Сообщение о возгорании поступило в 9:02. Спасатели выехали на место и установили, что горит мансарда в четырехэтажном здании, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Из гостиницы эвакуировали 96 человек. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

В 9:31 пламя локализовали на площади около 250 кв. метров. В 9:45 ликвидировали открытое горение. В 10:15 пожар полностью потушили. Всего в работах задействовали шесть машин и 24 человека.

Анапа Пожары
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