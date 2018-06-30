В горах Приэльбрусья ищут упавшего в реку туриста

В Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии спасатели занимаются поисками туриста, который пропал без вести после падения в реку

30 июня в 6:25 спасателям сообщили о том, что накануне в районе села Байдаево в реку Баксан упал 56-летний мужчина, предположительно житель Московской области.

«Приезжий решил освежиться и не вынырнул. Река сейчас на подъеме, искать очень сложно», — рассказал «Интерфаксу» оперативный дежурный Эльбрусский высокогорный поисково-спасательный отряд МЧС.

В поисках задействовали 24 спасателя, 3 единицы техники и 2 плавсредства, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.

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