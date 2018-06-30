Три человека пострадали в массовом ДТП в Крыму
Крым Маша Томилина
Под Алуштой 29 июня произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей
На трассе Ялта — Симферополь столкнулись Skoda, Mercedes Benz Sprinter, «Газель» и ЗИЛ.
В результате ДТП три человека получили травмы, одного из них спасатели деблокировали из «Газели». Пострадавших госпитализировали в Алуштинскую центральную городскую больницу, передает РИА «Новости Крым» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Крыму.
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