Три человека пострадали в массовом ДТП в Крыму

Крым

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Под Алуштой 29 июня произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей

На трассе Ялта — Симферополь столкнулись Skoda, Mercedes Benz Sprinter, «Газель» и ЗИЛ. 

В результате ДТП три человека получили травмы, одного из них спасатели деблокировали из «Газели». Пострадавших госпитализировали в Алуштинскую центральную городскую больницу, передает РИА «Новости Крым» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Крыму.

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