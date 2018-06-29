В Хасвюрте 15-летний подросток насмерть сбил двух пешеходов
В Хасавюрте подросток на внедорожнике Mercedes сбил двух женщин и девочку, двое из них скончались
Инцидент произошел 29 июня около 10:30 на улице Фабричной.
«Гражданин 2003 года рождения, проживающий в Хасавюрте, управляя автомашиной Mercedes, не справился с управлением и совершил наезд на проходивших по тротуару пешеходов», — цитирует ТАСС представителя пресс-службы ГУ МВД по Дагестану.
В результате ДТП скончалась женщина 1960 года рождения и ее внучка 2012 года рождения. Еще одна женщина — 1955 года рождения госпитализирована в ЦГБ Хасавюрта.
По информации источника газеты «Новое дело», юноша взял внедорожник у отца и решил покататься.
В отношении виновника аварии будет принято процессуальное решение, добавили в МВД.
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