В Хасвюрте 15-летний подросток насмерть сбил двух пешеходов

В Хасавюрте подросток на внедорожнике Mercedes сбил двух женщин и девочку, двое из них скончались

Инцидент произошел 29 июня около 10:30 на улице Фабричной.

«Гражданин 2003 года рождения, проживающий в Хасавюрте, управляя автомашиной Mercedes, не справился с управлением и совершил наезд на проходивших по тротуару пешеходов», — цитирует ТАСС представителя пресс-службы ГУ МВД по Дагестану.

В результате ДТП скончалась женщина 1960 года рождения и ее внучка 2012 года рождения. Еще одна женщина — 1955 года рождения госпитализирована в ЦГБ Хасавюрта.

По информации источника газеты «Новое дело», юноша взял внедорожник у отца и решил покататься.

В отношении виновника аварии будет принято процессуальное решение, добавили в МВД.