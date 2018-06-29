В Сочи жителей дома эвакуировали из-за пожара на мансардном этаже

Спасатели тушат пожар в многоквартирном жилом доме в Адлерском районе Сочи

Сообщение о возгорании в доме по ул. Гастелло поступило на пульт «01» в 18:18.

«По прибытию первого пожарно-спасательного подразделения установлено, что происходит горение мансардного этажа, организованна эвакуация жильцов дома», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

К 19:45 пожар локализовали, к 19:59 ликвидировали открытое горение. К ликвидации последствий привлекается 113 человек и 33 единицы техники.

По предварительным данным, погибших пострадавших нет.