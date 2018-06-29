На Кубани дочку «Роснефти» оштрафовали за песни «Вите надо выйти» и «Пьяное солнце» на заправке

Арбитражный суд Краснодарского края решил взыскать с ПАО «НК "Роснефть-Кубаньнефтепродукт"» (входит в «Роснефть») штраф в пользу Российского авторского общества за бездоговорное публичное исполнение песен на одной из заправок сети

Из материалов дела следует, что 16 декабря 2017 года на АЗС «Роснефти» в станице Пластуновской Динского района (1301-й км трассы М-4 «Дон») был зафиксирован факт использования музыкальных произведений «Вите надо выйти», «Umbrella» и «Пьяное солнце», входящих в репертуар РАО. Отмечается, что произведения были идентифицированы «в результате расшифровки записи контрольного прослушивания».

РАО потребовало компенсацию за нарушение авторских прав на композиции.

Суд отметил, что «Роснефть» должна была заключить с РАО лицензионный договор и выплачивать вознаграждение. Так как договора не было, компанию осязали заплатить штраф — 60 тыс. рублей, по 20 тыс. рублей за каждую композицию, передает «Интерфакс».