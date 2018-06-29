В Армавире поезд протаранил такси, пострадал пассажир

В ночь на 29 июня в Армавире легковое такси попало под поезд

Авария произошла на подъездных путях необщего пользования.

«Водитель легкового автомобиля Datsun выехал на железнодорожные пути перед приближающимся составом. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось», — сообщил в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

В результате ДТП с травмами был госпитализирован пассажир такси, передает «Интерфакс».