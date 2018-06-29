Роспатент зарегистрировал товарный знак Telegram

Роспатент одобрил заявку на регистрацию товарного знака TELEGRAM

Администрация мессенджера подала заявку на регистрацию 30 июня 2016 года. В 2017 году Роспатент отказал, потому что заявленное обозначение представляло общепринятый термин: «текстовое сообщение для передачи средствами телеграфной связи». В декабре мессенджер подал возражение. Ведомство изучило его и решило, что понятия «телеграф» и «телеграмма» претерпели значительные изменения — телеграмму можно отправить и через интернет.

В своем заключении Роспатент сослался на опрос Института социологии, проведенный в марте 2016 года — 85% опрошенных известно обозначение TELEGRAM, и они ассоциируют его с приложениями для смартфонов и планшетов для обмена сообщениями, шифрования и безопасной переписки, сообщает РИА «Новости».