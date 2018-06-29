Роспатент зарегистрировал товарный знак Telegram

В мире

Распечатать

Роспатент одобрил заявку на регистрацию товарного знака TELEGRAM

Администрация мессенджера подала заявку на регистрацию 30 июня 2016 года. В 2017 году Роспатент отказал, потому что заявленное обозначение представляло общепринятый термин: «текстовое сообщение для передачи средствами телеграфной связи». В декабре мессенджер подал возражение. Ведомство изучило его и решило, что понятия «телеграф» и «телеграмма» претерпели значительные изменения — телеграмму можно отправить и через интернет.

В своем заключении Роспатент сослался на опрос Института социологии, проведенный в марте 2016 года — 85% опрошенных известно обозначение TELEGRAM, и они ассоциируют его с приложениями для смартфонов и планшетов для обмена сообщениями, шифрования и безопасной переписки, сообщает РИА «Новости».  

Интернет
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Кабардино-Балкарии назначили и. о. главы Баксанского района
В Минтрансе рассмотрят предложение Кадырова о скоростной ж/д магистрали Краснодар — Грозный
Жителей Сочи предупредили о надвигающемся урагане
В Ростове закрыли три ТЦ из-за проблем с пожарной безопасностью
Глава Ингушетии заявил, что лично сядет на бульдозер и снесет незаконный рынок
Роспатент зарегистрировал товарный знак Telegram

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале