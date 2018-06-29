Адыгея получила 14,6 млн рублей на ежемесячные выплаты семьям с первенцами

В федеральном бюджете для Адыгеи предусмотрено более 41,1 млн рублей на ежемесячные выплаты семьям, в которых родился первый ребенок

Из этой суммы республика уже получила 14,6 млн рублей. Средства направлены на выплаты почти 300 семьям с первенцами. Размер ежемесячного пособия в Адыгее составляет 9 тыс. 325 рублей. Семьи будут получать эти деньги, пока ребенку не исполнится полтора года. Прогнозное количество получателей выплат на 2018 год в республике составляет 1 тыс. 726 человек.

«С начала года в Адыгее родился 1 тыс. 861 ребенок, из них 620 — первые дети. За назначением выплаты обратились 330 заявителей, 293 из них уже назначены ежемесячные выплаты», — сообщил министр труда и социального развития Адыгеи Джанбеч Мирза.

По его словам, для получения выплаты родителям необходимо в течение полугода с момента рождения ребенка подать соответствующее заявление. Выплаты предоставляются с 1 января текущего года семьям, где среднедушевой доход не превышает 14 тыс. 755 рублей.

«Адыгея своевременно подготовила необходимый пакет документов для определения федеральной субвенции по выплатам на рождение первого ребенка. В результате финансовые средства уже пришли, работа по предоставлению выплат налажена. Нужно принять исчерпывающие меры, чтобы выплаты получили все, кому они положены», — отметила заместитель премьер-министра Адыгеи Наталья Широкова.