Жителя Ростовской области подозревают в поджоге и убийстве трех падчериц, одна из них была беременна

Ростовская область

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Жителя станицы Егорлыкской Ростовской области подозревают в поджоге дома, в результате которого погибли три его падчерицы

Как сообщали Юга.ру, в Егорлыкской при пожаре в частном доме погибли двое детей и 17-летняя девушка, еще два человека пострадали.

В пресс-службе СУ СК России по Ростовской области сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении 33-летнего жителя. Его подозревают в убийстве и покушении на него.

По версии следствия, ночью 29 июня подозреваемый находился в своем доме и был пьян. После конфликта с сожительницей он разлил в коридоре бензин и поджег его.

Установлено, что 17-летняя погибшая была беременна.

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Жителя Ростовской области подозревают в поджоге и убийстве трех падчериц, одна из них была беременна

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