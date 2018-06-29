Двое детей и подросток погибли при пожаре в Ростовской области
Ростовская область Мария Строителева
Двое детей и подросток погибли, еще двое человек пострадали в результате пожара в частном доме в станице Егорлыкской Ростовской области
Как сообщает пресс-служба регионального главка МЧС, ночью 29 июня поступило сообщение о возгорании кровли частного дома. В 1:15 пожар был ликвидирован.
Из горящего дома спасли двух человек, их госпитализировали.
На месте пожара обнаружили три тела —6, 8, и 17 лет.
К ликвидации пожара от МЧС привлекли 12 человек. Причина вогорания устанавливается.
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