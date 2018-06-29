Двое детей и подросток погибли при пожаре в Ростовской области

Ростовская область

Распечатать

Двое детей и подросток погибли, еще двое человек пострадали в результате пожара в частном доме в станице Егорлыкской Ростовской области

Как сообщает пресс-служба регионального главка МЧС, ночью 29 июня поступило сообщение о возгорании кровли частного дома. В 1:15 пожар был ликвидирован.

Из горящего дома спасли двух человек, их госпитализировали.

На месте пожара обнаружили три тела —6, 8, и 17 лет.

К ликвидации пожара от МЧС привлекли 12 человек. Причина вогорания устанавливается.

Дети Пожары
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Крыму после столкновения легковушки с деревом погибли три человека
В Краснодаре разыскивают пропавшую девушку из Севастополя
В Краснодаре побит 80-летний температурный рекорд июня
В Карачаево-Черкесии из-за жары запретили проводить массовые мероприятия для детей
В Энеме откроют новую мечеть
Жителя Ростовской области подозревают в поджоге и убийстве трех падчериц, одна из них была беременна

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале