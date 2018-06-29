В Краснодаре пройдет День молодежи

В Краснодаре 30 июня пройдет праздничная программа «Локомотив — Молодость!» в честь Дня молодежи

Праздничные мероприятия пройдут на Пушкинской площади и улице Красной. В них примут участие делегации всех муниципальных образований края, жители и гости города. С 17:00 до 20:00 на улице Красной от улицы Мира до Советской будут работать тематические площадки. По данным городской администрации, праздник посетят 10 тыс. человек.

Вместе с Днем молодежи в Краснодаре отпразднуют экватор Года добровольца. Волонтеры расскажут о своей работе, проведут флешмоб и конкурсы. С 17:00 до 21:55 на Пушкинской площади пройдет концерт.

«Кубани и Краснодару нужны инициативные и творческие молодые люди, умеющие принимать смелые, нестандартные решения. Один из приоритетов молодежной политики — дать возможность раскрыть свой потенциал, найти достойное место в жизни, помочь проявить себя. Уверены, яркий праздник молодости в Краснодаре еще раз продемонстрирует, какая креативная, талантливая и спортивная молодежь живет на Кубани и в ее столице», — цитирует начальника городского управления по делам молодежи Георгия Пронькина пресс-служба администрации Краснодара.