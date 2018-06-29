«Адыгэ Хасэ» проведет родительское собрание по вопросам изучения адыгейского языка

Члены общественного движения «Адыгэ Хасэ — Черкесский парламент» планируют осенью впервые провести республиканское родительское собрание по вопросам изучения адыгейского языка

Представители организации считают, что существенная роль в сохранении языка принадлежит семье и школе. Общественники собираются побывать в каждом районе Адыгеи. Для этого вместе с министерством образования и науки Адыгеи составят план-график выездных собраний.

«В решении проблем, связанных с обучением подрастающего поколения адыгскому языку, не используют богатый потенциал семьи. Мы хотим привлечь внимание родителей к важности изучения школьниками родного языка. Для этого нужно в семьях говорить на адыгском языке, не отказываться от его обучения в школах, не создавать в семьях помеху раннему приобщению детей к родному языку», — рассказали Юга.ру представители ОД «Адыгэ Хасэ — Черкесский парламент» Республики Адыгея.

В Адыгее школьная программа включает изучение двух предметов по выбору — адыгейский язык или адыгейская литература. Отмечается, что практически все дети адыгской национальности выбирают адыгейский язык. Русскоязычные дети чаще всего выбирают адыгейскую литературу.

По данным министерства образования и науки республики, в прошедшем учебном году адыгейский язык изучали 31,8 тыс. человек, 32,1 тыс. человек — адыгейскую литературу. Из 127 детсадов в 45 организациях воспитание проводят на русском и адыгейском языках. Его изучают 6,6 тыс. детей. Из них более 2,5 тыс. — русскоязычные дети. Кроме того, во всех детских садах изучают культуру и быт народов, проживающих в Адыгее.