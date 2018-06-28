В Краснодаре открывают новый вейк-парк в районе Затона

30 июня в Краснодаре в рамках Олимпийского дня состоится открытие вейк-парка

Канатно-буксировочная установка сооружена на акватории Затона. Инициатором идеи выступила краевая федерация вейкбординга. В первый день работы нового вейк-парка инструкторы будут проводить с детьми и взрослыми бесплатное обучение, а также соревнования и конкурсы, победители которых получат сертификаты на обучение или катание.

Кроме того, совместно с городским управлением по физической культуре и спорту планируется к сентябрю открыть на базе школы гребли отделение вейкбординга, сообщил в пресс-службе мэрии города.

Всего в честь спортивного праздника на территории у Дворца спорта «Олимп», на береговой полосе и акватории Затона будет работать около 20 площадок активностей. Городские спортшколы подготовили показательные выступления и мастер-классы. На многих площадках будут задействованы знаменитые чемпионы, в том числе — олимпийские. Кроме того, в течение спортивного праздника желающие смогут также проверить свою готовность выполнить нормы ГТО на новом оборудовании гимнастического городка.

Всероссийский Олимпийский день проводится в России в 29 раз. В этом году он посвящен Юношеским Олимпийским играм в аргентинском Буэнос-Айресе.