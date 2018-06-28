На Кубани сотрудники салонов связи будут помогать потерявшимся детям

На дверях салонов связи «Билайн» появятся специальные знаки, сообщающие о том, что в них действует «Островок безопасности»

Кроме того, в некоторых магазинах появится кнопка безопасности — устройство, которое при нажатии передает сигнал на стойку продавца.

Идея «Островков безопасности» заключается в том, чтобы у потерявшихся детей или временно дезориентированных в пространстве людей был ориентир мест, куда они могут обратиться за помощью. Например, не каждый ребенок знает, что делать, если потерял родителей.

Сотрудники салонов связи будут обращать внимание на детей и пожилых людей, которые выглядят растерянными, и попытаются оказать необходимую поддержку и помощь — постараются успокоить волнение ребенка или пожилого человека, свяжутся со полицией, скорой помощью или семьей, если у обратившегося за помощью окажутся контакты родственников, и будут рядом до прибытия экстренных служб или близких.

Работник офиса «Билайн» также сможет позвонить на горячую линию поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», где ему помогут сориентироваться в ситуации и начнут поиск родных ребенка или пожилого человека, даже если в населенном пункте нет местного отделения отряда, рассказали в пресс-службе компании «Билайн».

По итогам анализа встречающихся ситуаций сотрудники «Билайн» и волонтеры «Лиза Алерт» будут дополнять инструкции по взаимодействию с потерявшимися или нуждающимися в помощи людьми.