Сочинский водоканал объяснил мутность воды в главной реке города

Специалисты МУП г. Сочи «Водоканал» вместе с представителями мэрии совершили облет долины реки Сочи, чтобы выявить причину мутности ее вод

Беспокойство жителей и властей города вызвал мутный, землистый цвет воды, хотя дожди закончились почти неделю назад. Поэтому специалисты МУП «Водоканал» вместе с сотрудниками МЧС и администрации курорта на вертолете совершили облет долины реки Сочи.

«Если существуют рукотворные источники загрязнения речной воды, удобнее всего их обнаружить сверху. Если это несанкционированные работы в русле реки, при облете мы сможем их найти и зафиксировать», — пояснил замначальника производственно-технического управления водоканала Александр Митин.

Выяснилось, что загрязнение воды носит естественный характер. При этом землистый оттенок становился все более насыщенным ближе к истоку реки.

«В результате этого рейда мы пришли к выводу, что изменение прозрачности воды в реке Сочи носит естественный характер и вызвано аномальными особенностями этого лета», — сказал директор водоканала Сергей Винарский.

В пресс-службе предприятия уточнили, что из-за ранней весны и продолжающейся жаркой погоды начали активнее таять ледники, питающие реку. Они и дают мутность.

На реке Сочи находится главный водозабор курорта, обеспечивающий Центральный и Хостинский районы. В водоканале уверяют, что опасности для качества воды, поставляемой в водопроводную сеть, нет.

«Вода на всех водозаборах Сочи поднимается на поверхность с глубины от 30 до 55 метров, из водоносных горизонтов. Прежде чем попасть туда, она проходит многоэтапный процесс естественной фильтрации. При подготовке воды проводится обязательный процесс ее обеззараживания с помощью гипохлорита натрия, который безопасен для потребителей, не имеет вкуса и запаха», — отметили в пресс-службе.

За качеством водопроводной воды специалисты следят ежедневно более чем в 200 точках города, а на водозаборах проверка состава поставляемой воды проводится каждый час, добавили на предприятии.