Парфюмерная фабрика Краснодара за три года увеличила выпуск продукции на 31%

Мэр Краснодара Евгений Первышов 28 июня посетил парфюмерную фабрику «Аванта» улице Воронежской

«Аванта» — одно из старейших предприятий в своем сегменте среди организаций Краснодарского края и всей страны. 23 декабря фабрике исполнится 75 лет. На фабрике ежемесячно производят около 8 млн штук парфюмерных и косметических товаров, среди которых зубные пасты, крема, солнцезащитные и аптечные средства, декоративная косметика и средства защиты от насекомых.

Фабрика выпускает в месяц около 150 наименований продукции разных видов отечественных брендов, в том числе детскую косметику «Мое солнышко», «Морозко», крема для рук «Белоручка», косметическую линейку «Лаборатория природы».

Директор «Аванты» Людмила Коробко отметила, что на фабрике производят и упаковку, и ее наполнение — то есть весь процесс создания продукта от разработки рецептуры, изготовления тары до фасовки находится в одном месте.

Цеха оснащены оборудованием российского, австрийского и итальянского производства. На фабрике работают научно-исследовательская и микробиологическая лаборатории, которые занимаются разработкой рецептур косметических средств и контролем качества выпускаемой продукции.