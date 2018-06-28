Парфюмерная фабрика Краснодара за три года увеличила выпуск продукции на 31%
Мэр Краснодара Евгений Первышов 28 июня посетил парфюмерную фабрику «Аванта» улице Воронежской
«Аванта» — одно из старейших предприятий в своем сегменте среди организаций Краснодарского края и всей страны. 23 декабря фабрике исполнится 75 лет. На фабрике ежемесячно производят около 8 млн штук парфюмерных и косметических товаров, среди которых зубные пасты, крема, солнцезащитные и аптечные средства, декоративная косметика и средства защиты от насекомых.
Фабрика выпускает в месяц около 150 наименований продукции разных видов отечественных брендов, в том числе детскую косметику «Мое солнышко», «Морозко», крема для рук «Белоручка», косметическую линейку «Лаборатория природы».
Директор «Аванты» Людмила Коробко отметила, что на фабрике производят и упаковку, и ее наполнение — то есть весь процесс создания продукта от разработки рецептуры, изготовления тары до фасовки находится в одном месте.
Цеха оснащены оборудованием российского, австрийского и итальянского производства. На фабрике работают научно-исследовательская и микробиологическая лаборатории, которые занимаются разработкой рецептур косметических средств и контролем качества выпускаемой продукции.
«Для нас, безусловно, значимо, что в Краснодаре сосредоточено такое уникальное производство, выпускающее популярные косметические и аптечные средства, которые продаются везде и которыми все пользуются регулярно. Но мало кто знает, что делают их в нашем городе», — отметил Первышов.
За последние три года на предприятии провели модернизацию производства, в результате выпуск продукции вырос на 31%, выручка — на 50%, а штат увеличился почти на 100 человек — до 450. В 2018 году модернизация продолжится, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
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